ننشر مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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أجريت قرعة دور الـ١٦ من بطولة دوري أبطال أوروبا للفرق المتأهلة للدور القادم في مدينة نيون السويسرية.
وجاءت مواعيد مباريات القرعة للفرق المواجهة كالآتي:
مان يونايتد الإنجليزي ضد سان جيرمان الفرنسي وروما الإيطالي ضد بورتو البرتغالي مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الموافق١٢ فبراير.
ومباراة العودة بينهم يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس.
ليفربول الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي ضد برشلونة يوم الإسباني، يوم الثلاثاء الموافق ١٩ فبراير. ومباراة العودة يوم الأربعاء الموافق
توتنهام الإنجليزي ضد دورتموند الألماني واياكس الهولندي ضد ريال مدريد الإسباني ، مباراة الذهاب، يوم الأربعاء الموافق ١٣ فبراير، والعودة يوم الثلاثاء ٥ مارس.
أتلتيكو مدريد الاسباني ضد يوفنتوس الإيطالي و شالكة الألماني ضد مان سيتي الانجليزي، مباراة الذهاب يوم الأربعاء الموافق ٢٠ فبراير، ومباراة العودة يوم الثلاثاء، الموافق ١٢ مارس.
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