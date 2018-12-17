أبطال أوروبا: مواجهات نارية في ثمن النهائي أبرزها ليفربول-بايرن ميونيخ



أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سحبت الإثنين في نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها بين ليفربول الإنكليزي وصيف بطل الموسم الماضي وبايرن ميونيخ الألماني.



ويمكن القول أن القرعة أسعفت مانشستر سيتي بطل إنكلترا وبرشلونة بطل إسبانيا، إذ وقعا بمواجهة شالكه الألماني وليون الفرنسي تواليا، كما تعتبر المواجهة بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي الأقل استقطابا للأضواء.



أما بالنسبة للمواجهات الأربع الأخرى، فجاءت نارية لأنها ستجمع يوفنتوس الإيطالي بأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنكليزي بباريس سان جرمان الفرنسي، ومواطنه توتنهام هوتسبر ببوروسيا دوتموند الألماني، وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة مع أياكس الهولندي.



وتبقى بالطبع المواجهة الأبرز بين ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي ومتصدر ترتيب الدوري الممتاز حاليا، وبايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الستة الأخيرة.



أما بالنسبة لريال مدريد، فسيكون عليه التعامل مع اندفاع وحماسة شباب أياكس الذي عاد ليلعب دورا يذكر بأيام المجد وألقابه الأربعة في المسابقة القارية الأم بقيادة جيل جديد من اللاعبين الواعدين، مثل ماتييس دي ليخت (19 عاما) وفرانكي دي يونغ (21).



ويمني أياكس النفس بمواصلة المغامرة في المسابقة القارية التي عاد للمشاركة فيها للمرة الأولى (دور المجموعات) منذ موسم 2014-2015، علما بأن المرة الأخيرة التي تأهل فيها الى ثمن النهائي تعود الى موسم 2005-2006.



وبالنسبة للنادي الملكي، فقد تغير كثيرا منذ تتويجه باللقب الموسم الماضي على حساب ليفربول، إذ استقال مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه واستبدل أولا بجولن لوبيتيغي ثم بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، كما خسر جهود نجمه المطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل الصيف المنصرم للدفاع عن ألوان يوفنتوس.



وهنا القرعة:



شالكه الألماني - مانشستر سيتي الإنكليزي



اتلتيكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي



مانشستر يونايتد الإنكليزي - باريس سان جرمان الفرنسي



توتنهام هوتسبر الإنكليزي - بوروسيا دورتموند الألماني



ليون الفرنسي - برشلونة الإسباني



روما الإيطالي - بورتو البرتغالي



اياكس امستردام الهولندي - ريال مدريد الإسباني



ليفربول الإنكليزي - بايرن ميونيخ الألماني



وتقام مباريات الذهاب في 12 و13، و19 و20 شباط/فبراير، والاياب في 5 و6، و12 و13 اذار/مارس.