رياضة | يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والنجوم kora star live جودة عالية

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يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والنجوم kora star live جودة عالية

يلتقي النادي الاهلي نظيره فريق النجوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثانة مساء بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17-12-2018 في الدوري المصري .

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ويرغب الفريق العريق الاهلي المصري في استكمال مسلسل تألقه في الفترة الاخيرة حيث نجح الاهلي في الفوز في مباراته الاخيرة على حساب جيما أبا جيفر الإثيوبي بهدفين نظيفين، في لقاء اقيم في ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلى المستوى المحلي يحتل الأهلي المركز الثامن في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد عشرين نقطة حيث حقق ستة انتصارات وتعادل في لقاءين وتلقى الهزيمة في مباراتين ايضا ، ولديه 7 مباريات مؤجلة، وفاز الأهلي على بتروجت والجونة وطلائع الجيش في اخر ثلاث مباريات بالدوري المصري ، شاهد لايف مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين في الدوري المصري الممتاز.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والنجوم kora star live جودة عالية

في الجهة المقابلة يرغب فريق النجوم في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي ولو خطف نقطة وحيدة حيث النجوم اف سي المركز الثالث عشر برصيد سبع عشرة نقطة، جمعها من اربعة انتصارات وخمسة تعادلات وسبع هزائم، وسجل لاعبوه ثلاث عشرة هدفا وتلقت شباكه تسع عشرة هدفا، ويرغب قي تكرار الفوز على الزمالك وخطف ثلاث نقاط من الاهلي ، شاهد الآن بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم في الدوري المصري.

يلا شوت HD - مشاهدة مباراة الاهلي (AlAhly) بث مباشر كورة ستار مباراة الاهلي والنجوم kora star live جودة عالية

كالعادة تبدا مباراة الأهلي والنجوم في تمام السابعة مساء 19:00 بتوقيت القاهرة والثامنة مساء 20:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين 17-12-2018

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