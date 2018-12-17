رياضة | لايف| CAFE HD يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17-12-2018 بدون تقطيع لايف HD

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نجوم المستقبل، مساء غد الأثنين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2018/2019 البطولة التي يحمل لقبها المارد الأحمر، ويحتل حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب، وسيصل للمركز الرابع حال تحقيق الفوز على النجوم.
لايف| CAFE HD يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17-12-2018 بدون تقطيع لايف HD
وتلعب المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، ويقود المارد الأحمر، محمد يوسف والذي تولى المهمة مؤقتًا بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأعلن الأهلي اليوم التعاقد مع المدير الفني مارتن لاسارتي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع، أن يبدأ الأهلي اللقاء بعلي لطفي في حراسة المرمى، تعويضًا لغياب محمد الشناوي الحارس الأساسي، وبديله شريف إكرامي؛ بسبب الإصابة، على أن يبدأ كريم نيدفيد في الجانب الأيمن لسد فراغ الجبهة اليمنى، ويلعب الثنائي كوليبالي ومحمد هاني في قلب الدفاع، وعلى اليسار أيمن أشرف، على أن يتواجد في دائرة المنتصف هشام محمد وعمرو السولية.
لايف| CAFE HD يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17-12-2018 بدون تقطيع لايف HD
ويلعب وليد سليمان في مركز صانع الألعاب، وأحمد الشيخ كمهاجم أيمن ومحمد شريف في اليسرى، ومن المفترض سيلعب مروان محسن في الخط الهجومي لعدم جاهزية المهاجم المغربي وليد أزارو، الغائب عن التسجيل في الفترة الأخيرة على عكس مروان محسن الذي سجل 3 أهداف في أخر مباراتين، ليرد على منتقديه في الفترة الماضية؛ بسبب غيابه عن التهديف.
ويلعب الأهلي مباراة العودة بدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، أمام جيفا الأثيوبي، الجمعة القادمة، وذلك بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، سجلهما ناصر ماهر ومروان محسن، ومن المقرر أن يتولى المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي، عقب هذه المباراة وستكون مواجهته الأولى مع الأهلي أمام الداخلية.
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