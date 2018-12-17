رياضة | اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

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اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والنُجوم، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة المؤجلة أمام ضيفه فريق النجوم في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صحوته في الآونة الأخيرة رفقة مديره الفني المؤقت الكابتن محمد يوسف.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن فوزه في هذه المباراة المؤجلة على حساب ضيفه فريق النجوم، سوف يجعله يقترب خطوة أخرى في غاية الأهمية من غريمه التقليدي فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي.

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

ويأمل فريق الأهلي أن يُشكل فوزه الأخير على الصعيد الأفريقي على حساب ضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي بهدفين مقابل لا شئ بمثابة الدافع المعنوي الكبير لكل لاعبي الفريق، وذلك حتى يواصل المارد الأحمر مشواره المميز في هذه المرحلة الجديدة.

ولعل ما يُحفظ جميع لاعبي فريق الأهلي هو نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أخيراً في التعاقد مع مدير فني جديد ليحل محل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته في نهاية شهر نوفمبر الماضي عقب الإقصاء من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

وقد جاء التعويض من خلال التعاقد مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي صاحب السيرة الغامضة نوعاً ما، ولعل ما يؤكد ذلك هو عدم قدرته على تحقيق الإنجازات التاريخية طوال مسيرته التدريبية سوى فوزه بالألقاب على مستوى كلاً من دولتي الأوروغواي وأيضاً تشيلي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير القلعة الحمراء تطمح في أن يكون المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي هو الشخص الأنسب من أجل قيادة فريق الأهلي فنياً طوال الفترة القادمة، على أن يكون الهدف الرئيسي له هو العودة من جديد لتتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ عام 2013.

ومن جانبه كشف الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق النجوم، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أيمن أشرف / ساليف كوليبالي / باسم علي / أحمد علاء.

خط الوسط: إسلام محارب / كريم نيدفيد / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / محمد شريف / أحمد حمدي / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق النجوم على النحو التالي:

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 17-12-2018 اون لاين | الدوري المصري