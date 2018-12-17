رياضة | الريدز يتفوق .. كيف كانت أخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونيخ ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريدز يتفوق .. كيف كانت أخر مواجهة رسمية بين ليفربول وبايرن ميونيخ ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

وتعد هذة المباراة من أقوي المباريات في دور ال16 من البطولة الأوروبية، حيث أصبح الفريقان من المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، بسبب الأداء المميز الذي يقدما في مبارياتهم بدوري أبطال أوروبا.

وكانت ‏آخر مواجهة رسمية بين ليفربول و بايرن ميونيخ في 24 أغسطس 2001، عندما انتصر الريدز 3-2 في مباراة السوبر الأوروبي على ملعب ملعب لويس الثاني.

ويسعي محمد صلاح ورفاقه للفوز بلقب هذا الموسم، وتعويض خسارته في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني في النهائي بنتيجة 3-1.

ويرغب يورجن كلوب مدرب ليفربول في الأخذ بالثأر بينه وبين بايرن ميونيخ، حيث حصل الفريق البافاري علي لقب دوري أبطال أوروبا علي حساب بوروسيا دورتموند الذي كان يدربه كلوب بنتيجة 2-1، ضمن منافسات نهائي البطولة لموسم 2012/2013.

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