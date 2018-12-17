رياضة | مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Live يلا شوت الجديد كورة ستار أسرع رابط بث مباشر الاهلي والنجوم

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم قائمة الفريق التي تخوض مباراة النجوم المؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.وضمت القائمة كلًا من:

هشام محمد واسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد أزارو وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وأحمد علاء وكريم نيدفيد ومروان محسن ومحمد الشناوي وأحمد الشيخ وباسم علي وميدو جابر ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Live يلا شوت الجديد كورة ستار أسرع رابط بث مباشر الاهلي والنجوم

ويلتقي فريقي الأهلي والنجوم ضمن بطولة الدوري لمصري الممتاز، في أحد اللقاءات المؤجلة، النادي الأهلي المصري في مواجهة قوية ضد نادي النجوم، من أجل حصد ثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره من أجل اللحاق بركب المنافسة علي اللقب، بعد أن تم تأجيل العديد من اللقاءات له، ويتواجد الفريق في الوقت الحالي في مركز غير مناسب له، بسبب المؤجلات، ويطمح المدير الفني المؤقت محمد يوسف في حصد إنتصار جديد للفريق الأحمر، وقد حذر لاعبيه من التهاون أمام المنافس، بعد أن فاز علي الزمالك في أحد اللقاءات في بداية الدوري، مشيراً إلي أن التركيز يجب أن يكون مطلوباً لتحقيق النصر.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد شريف اكرامي حارس مرمي الفريق من مواجهة النجوم على ستاد السلام المؤجلة من الجولة ال 12 من الدوري المصري، المقرر إقامتها غدا، في ظل استمرار معاناته من اإصابه في العضلة الضامة.

وفضل الجهاز الفني إعفاء إكرامي من مواجهة النجوم خوفآ من تفاقم اصابته في الوقت الذي سيتم تجهيز الحارس الدولي لمواجهة جيما الأثيوبي.

كان الأهلي قد حقق الفوز في 3 مباريات متتالية في مسابقة الدوري المصري أمام بتروجت ثم الجونة ثم طلائع الجيش قبل أن يحقق فوزا ثمينا على جيما أبا جيفار الإثيوبي بثنائية نظيفة في ذهاب الدور الإثنين والثلاثين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المباراة الأخيرة للأحمر في مسابقة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر Live يلا شوت الجديد كورة ستار أسرع رابط بث مباشر الاهلي والنجوم