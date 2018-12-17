رياضة | تعرف على قرارات الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قرارات الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الميزانية الختاميه لعام 2018 خلال الجلسة التي عقدت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية

و حضر الاجتماع عدد 27 ممثلا عن الاتحادات.

وناقش الاجتماع اقتراحات الأعضاء التي عرضت بطلب تعديل اللائحة المالية الموحدة بتفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعمل التصور ثم عرضه على جمعية عمومية غير عادية لاعتماده.

و قررت الجمعية العمومية إقامة ندوة ختام العام خلال اقرب وقت لشرح دور اللجنة الأولمبية وأهم الانجازات التي تحققت في 2018 وفتح حوار مجتمعي رياضي عن دور اللجنة وطبيعة عملها والحديث عن المواثيق الأولمبية واللوائح الدولية وقانون الرياضة ودعوة جميع الأطراف للمناقشة.

وصدق الاجتماع على اعتماد مكافأة مراقب الحسابات، و مناقشة اعتماد مادة الرياضة البدنية مادة أساسية في الجامعات والمدارس ودعوة المختصين لمناقشتها من خلال الأكاديمية الأولمبية.

كما تقرر تفعيل وتشكيل لجنة لللاعبين و التي يتم تشكيلها من اللاعبين.