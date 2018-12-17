رياضة | اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأوليمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأوليمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية المصرية المنعقد بمقر اللجنة بستاد القاهرة. حضر الاجتماع 27 ممثلاً عن الاتحادات الرياضية، حيث يناقش الاجتماع الحساب الختامى والميزانية وتحديد مكافأة مراقب الحسابات. وتتمثل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من 28 اتحاد رياضي بعد إستبعاد اتحاد التنس لصدور حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل مجلس إدارته ويكتمل النصاب بحضور 50% + 1 من الأعضاء.

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