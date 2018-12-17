رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17 / 12 / 2018

يلتقي فريقي الأهلي والنجوم ضمن بطولة الدوري لمصري الممتاز، في أحد اللقاءات المؤجلة، النادي الأهلي المصري في مواجهة قوية ضد نادي النجوم، من أجل حصد ثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره من أجل اللحاق بركب المنافسة علي اللقب، بعد أن تم تأجيل العديد من اللقاءات له، ويتواجد الفريق في الوقت الحالي في مركز غير مناسب له، بسبب المؤجلات، ويطمح المدير الفني المؤقت محمد يوسف في حصد إنتصار جديد للفريق الأحمر، وقد حذر لاعبيه من التهاون أمام المنافس، بعد أن فاز علي الزمالك في أحد اللقاءات في بداية الدوري، مشيراً إلي أن التركيز يجب أن يكون مطلوباً لتحقيق النصر.

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي والنجوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم مباشر

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مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم الاثنين 17 / 12 / 2018