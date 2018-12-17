رياضة | يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

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يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق النجوم في مساء يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة من مباريات الجولة الثانية عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق النجوم، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق بيراميدز في البطولة ذاتها.

يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة الهامة على النحو التالي: شريف إكرامي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / ناصر ماهر / وليد سليمان / وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق النجوم طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق النجوم إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق النجوم في فخ التعادل في مباراتين.

يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 20 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق النجوم في الوقت الحالي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 17 نقطة.

يلا شوت ALAhly SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق النجوم عبر قناة ON Sport HD1 وأيضاً قناة Nile Sport، وذلك تحديداً في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضاً في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.