رياضة | تعرف على تاريخ مواجهات أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ مواجهات أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت منذ قليل في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة سهلة لآرسنال أمام باتي بوريسوف البيلا روسي.

وستقام مباريات الذهاب في دور الـ32 من الدوري الأوروبي يومي 12 و14 فبراير المقبل، بينما ستُلعب مباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة:-

واجه آرسنال نظيره باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي مرتين وفاز فيهما، جاءت المواجهتين كالآتي :-

* 28 سبتمبر 2017 : فاز آرسنال على باتي بوريسوف بأربعة أهداف مقابل هدفين.

* 7 ديسمبر 2017 : فاز آرسنال على باتي بوريسوف بسداسية نظيفة.