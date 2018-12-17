رياضة | تعرف على تاريخ مواجهات أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ مواجهات أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت منذ قليل في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة سهلة لآرسنال أمام باتي بوريسوف البيلا روسي.
وستقام مباريات الذهاب في دور الـ32 من الدوري الأوروبي يومي 12 و14 فبراير المقبل، بينما ستُلعب مباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر نفسه.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة:-
واجه آرسنال نظيره باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي مرتين وفاز فيهما، جاءت المواجهتين كالآتي :-
* 28 سبتمبر 2017 : فاز آرسنال على باتي بوريسوف بأربعة أهداف مقابل هدفين.
* 7 ديسمبر 2017 : فاز آرسنال على باتي بوريسوف بسداسية نظيفة.
وجاءت نتائج قرعة الـ32 من الدوري الأوروبي كالتالي:-
فيكتوريا بلزن التشيكي في مواجهة دينامو الكرواتي
كلوب بروج البلجيكي في مواجهة سالسبورج النمساوي
رابيد ويان النمساوي في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي
جينك في مواجهة سليفيا براج البلجيكي.
كراسنودار الروسي في مواجهة بايرليفركوزن الألماني
زيوريخ السويسري في مواجهة نابولي الإيطالي
مالمو السويدي في مواجهة تشيلسي الإنجليزي
شاختار الأوكراني في مواجهة انتراخت فرانكفورت الألماني
سيلتك الاسكتلندي في مواجهة فالنسيا الإسباني
ستاد ريني في مواجهة ريال بيتيس الإسباني
لاتسيو الإيطالي في مواجهة اشبيلية الإسباني
فينربخشة التركي في مواجهة زينت سان بطرسبرج الروسي
سبورتينج لشبونة البرتغالي في مواجهة فياريال الإسباني
باتي بوريسوف البيلاروسي في مواجهة الأرسنال الإنجليزي "محمد النني"
جالطة سراي التركي في مواجهة بنفيكا البرتغالي.
أولمبياكوس "كوكا" اليوناني مع دينامو كييف الأوكراني
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