رياضة | بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والنجوم اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahly فى الدوري المصري اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والنجوم اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahly فى الدوري المصري اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والنجوم اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahly فى الدوري المصري اليوم

يقدم “الخليج 365 الرياضي” خدمة مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم، حيث ينزل فريق النجوم ضيفاً على نظيره الأهلي في استاد السلام اليوم الاثنين الموافق 17-12-2018، وذلك في إطار مؤجلات الجولة الـ12 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وكانت المباراة تأجلت لانشغال النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يؤدي النجوم موسماً مثالياً على الصعيد المحلي، فإلى الآن لعب الفريق ستة عشرة مباراة، فاز في 4 وخسر في 7، وتعادل في 5 مباريات، ويحتل الفريق الصاعد حديثاً للدوري المصري المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، وبنفس عدد النقاط مع الداخلية.

بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والنجوم اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahly فى الدوري المصري اليوم

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للأهلي على حارس المرمى شريف إكرامي بدلاً من الشناوي، والدفع بأحمد علاء إلى جامب ساليف كوليبالي لتعويض غياب الدولي صاحب الـ29 عاماً، وسيلعب مكان أحمد فتحي محمد هاني.

بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والنجوم اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahly فى الدوري المصري اليوم

تشكيل الأهلي المتوقع| 4-2-3-1

شريف إكرامي

أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – أحمد علاء – كريم نيدفيد

عمرو السولية – حسام عاشور

محمد شريف – ناصر ماهر – أحمد الشيخ

وليد أزارو

بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والنجوم اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahly فى الدوري المصري اليوم

تشكيل النجوم المتوقع | 4-2-3-1

أحمد سعد

مايكل إيجي – محمود فتح الله – خالد عبد الرازق – أحمد أيمنعمرو نجيب – محمود عبد الحليم

مهاب ياسر – أحمد جمال – محمد همام

صلاح أمين

سيكون موعد مباراة الاهلي والنجوم اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة مباشرة عبر قناتي ON sport – Nile Sport، وننقل لكم مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر يوتيوب قبل انطلاق المواجهة بقليل.

بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى والنجوم اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Al Ahly فى الدوري المصري اليو