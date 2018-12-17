رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA

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اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الأهلى ونجوم المستقبل، اليوم الإثنين، والمؤجلة من الأسبوع الـ12 بالدورى.

يعاون محمود عاشور فى إدارة المباراة تحكيميا شريف عبدالله وعمر فتحى، وعمرو جلال حكما رابعا، ومحمد صابر وإبراهيم محجوب حكمًا خامسا.

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي لقاء صعبا ضد نادي نجوم المستقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويقع النادي الأهلي في المركز الثامن ومعه في رصيده 20 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل نجوم المستقبل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة. بطاقة مباراة الاهلي والنجوم:- الأهلي Vs النجوم. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 12). القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport . الملعب : استاد السلام . المعلقين : أيمن الكاشف (ON) + محمد عفيفي (Nile) . موعد مباراة الاهلي والنجوم:- 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA ويستضيف ملعب "السلام الدولي" مباراة الأهلي مع نجوم المستقبل، وذلك يوم الاثنين والموافق 17 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة. وستذاع مباراة الأهلي ونجوم المستقبل في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

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