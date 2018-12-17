رياضة | الغضب يسود القطاع الرياضي ببني سويف بسبب الاستاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغضب يسود القطاع الرياضي ببني سويف بسبب الاستاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود الغضب والاستياء بكافة القطاعات الرياضية ببنى سويف وخاصة الفرق الكروية وذلك عقب قيام وزارة الشباب بضم استاد بنى سويف الرياضى ضمن البروتوكول الموقع بين الوزارة وإحدى الشركات لتطوير العديد من الاستادات بمصر .

وكانت وزارة الشباب قد وقعت برتوكول لتطوير نحو 13 استاد بمصر لم يكن من استاد بنى سويف من ضمنهم،

وفؤجى مسوؤلو الشباب والرياضة ببنى سويف بتلقى اتصالات من جانب مسوؤلى الوزارة الإفادة بهذا الأمر ، وبتاريخ 11 ديسمبر حضر مندوبون عن وزارة الشباب والرياضة ومسوؤلى الشركة وطلبوا من مسوؤلى الشباب والرياضة ببنى سويف ضرورة تسليم الاستاد الرياضى ( الملعب ) .

ورفض مسوؤلو الشباب والرياضة تسليم الملعب فقط وطلبوا تسليم الاستاد بالكامل بما فيه الصالة المغطاة.

وظهر الاستياء على مسوؤلى الأندية ببنى سويف والرياضيين والممارسين للأنشطة الرياضية وذلك باعتبار أن استاد بنى سويف الرياضى من أنجح الاستادات بمصر إداريا وماليا ويستضيف مباريات فرق بنى سويف الرياضى وتليفونات بنى سويف بالقسم الثانى والعديد من المباريات بجانب استفادة أهالى بنى سويف من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .

وما آثار الانتباه هو أن استاد بنى سويف تم تطويره منذ أقل من 4 سنوات ويعمل بحالة متميزة ولا يحتاج لأى عملية تطوير ويثير القرار حفيظة العديد خوفا من خصخصة الاستاد الرياضى .