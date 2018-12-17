رياضة | تعرف على تاريخ مشاركات محمد النني أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تاريخ مشاركات محمد النني أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الاثنين مراسم قرعة دور الـ32 لمنافسات الدوري الأوروبي الموسم الحالي ، والتي أسفرت عن العديد من المواجهات الساخنة لعدد من نجوم مصر المحترفين بالخارج.

وأسفرت قرعة دور الـ32 بالدوري الأوروبي عن وقوع محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي في مواجهة سلة نسبياً أمام باتي بوريسوف البيلا روسي.

ولم يشارك النني أمام بطل بيلا روسيا سوى في مرة واحدة فقط ، وكانت أخر مواجهة لمحمد النني المحترف المصري الدولي في مباراة أرسنال وباتي بوريسوف في سبتمبر من العام الماضي والتي انتهت بنتيجة 4-2 .

وشارك محمد النني، لاعب أرسنال والمنتخب الوطني، في المباراة بشكل أساسي، ليسجل مشاركته الثالثة كأساسي على التوالي مع «الجانرز»، والرابعة في 6 مباريات شارك بها في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

وجاء فوز آرسنال على باتي بوريسوف الأخير ليكون فوزه الثامن في آخر عشر مواجهات له في مرحلة المجموعات في المسابقات الأوروبية ، وأحرز خلالها 31 هدفاً ، أي بمعدل 3.1 هدف في المباراة الواحدة .