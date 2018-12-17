رياضة | الشرطة العراقي يطلب ضم معروف يوسف نهائيا من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة العراقي يطلب ضم معروف يوسف نهائيا من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب نادي الشرطة العراقي شراء النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق المعار من الزمالك بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
ويقدم معروف يوسف مستويات مميزة مع الشرطة العراقي ويسير معهم بشكل معهم في المركز الأول مع نيبوشا المدير الفني الحالي للفريق.
وبحسب تأكيدات أسامة فرحات وكيل أعمال اللاعب فأن معروف يوسف يعتبرونه من أفضل المحترفين الأجانب في الدوري العراقي.
وتنتهي فترة إعارة معروف يوسف إلى الشرطة العراقي مع نهاية الموسم الجاري بعدما رحل لمدة موسم واحد.
وكان الزمالك قد قام بقيد معروف على قائمة الإنتظار مطلع الموسم الجاري وعدم قيده في القائمة الأساسية للفريق بسبب زحمة الأجانب وتواجد التونسي ساسي فرجاني وحمدي النقاز وكاسونجو والمغربي حميد أحداد.
واستقر مسئولو نادي الزمالك على إصطحاب "شيف" خاص مع بعثة الفريق إلى تشاد استعدادا لمواجهة فريق القطن.
ويلتقي الزمالك مع القطن التشادي يوم الأحد القادم في إياب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.
وجاء قرار مسئولو الزمالك بإصطحاب شيف بسبب تواضع الإمكانيات في تشاد وخوفهم من غياب التغذية الجيدة هناك مما أدى لاصطحاب البعثة كل شيء معها.
وتسافر بعثة الزمالك إلى تشاد يوم الخميس القادم ويتدرب الفريق هناك يومي الجمعة والسبت القادمين.
وطمأن أحمد سامح القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في تشاد مسؤولي الزمالك على الأجواء والطقس بدولة تشاد قبل وصول بعثة الزمالك لمواجهة القطن التشادي الأحد المقبل.
وتغادر بعثة الزمالك فجر الخميس المقبل لخوض لقاء الإياب أمام القطن بعدما حقق الزمالك الفوز ذهابا بسباعية نظيفة.
وأجرى القائم بأعمال السفارة اتصالات بمسؤولي الزمالك لإطلاعهم على بعض تفاصيل إقامة بعثة الزمالك في تشاد وحرص على طمأنة بعثة الزمالك بشأن ظروف الطقس في تشاد حيث أكد لهم أن الأجواء جيدة ومشمسة ولا يوجد أي سقوط للأمطار.
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