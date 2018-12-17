رياضة | بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم (لقاء مؤجل) مباشر اليوم 17-12-2018 في الدوري المصري

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يلتقي الأهلي والنجوم اليوم الاثنين في مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز. ويتواجه الفريقان في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الثانية عشر بالمسابقة المحلية. ويدخل الأهلي المباراة منتشيا بالفوز على جيما أبا جيفار الإثيوبي بثنائية دون رد في مباراة الذهاب بدور ال32 لبطولة دوري ابطال افريقيا. موعد مباراة الاهلى والنجوم اليوم تقام مباراة الأهلي ضد النجوم في تمام الساعة 7 مساء وفقا لما حددته لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الدي سيخوض به مباراة اليوم أمام النجوم والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري. تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجوم حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: محمد هاني - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - أيمن أشرف خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - محمد شريف خط الهجوم: مروان محسن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجوم في الدوري تذاع المباراة عبر فضائية أون سبورت ونايل سبورت نظرا كونها القناتين الحاصلتين على حقوق بث لقاءات الدوري. ويقع النادي الأهلي في المركز الثامن ومعه في رصيده 20 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل نجوم المستقبل المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة. بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم (لقاء مؤجل) مباشر اليوم 17-12-2018 في الدوري المصري بث مباشر مباراة الاهلي والنجوم (لقاء مؤجل) مباشر اليوم 17-12-2018 في الدوري المصري

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