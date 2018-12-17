رياضة | تعرف على نتائج محمد صلاح في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج محمد صلاح في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عن مواجهات نارية يأتي في مقدمتها مواجهة ليفربول الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، في نهائي مبكر للبطولة.

كما أعلنت القرعة عن وقوع شالكة الألماني في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى باقي المباريات وهي:_

أتلتيكو مدريد × يوفنتوس

مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان

توتنهام × بوروسيا دورتموند

ليون × برشلونة

روما × بورتو

أياكس × ريال مدريد.

ومن المقرر أن تكون تلك المرة هي الثالثة التي يشارك فيها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بدور الـ26، بعد أن خاض الأولى مع روما الإيطالي والثانية مع الفريق اللندني العام الماضي.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" نتائج صلاح في هذا الدور من خلال التقرير الآتي:_

1_ "روما"

شارك صلاح مع روما الإيطالي، في دور الـ16 أمام ريال مدريد الإسباني، عام 2016 حيث انتهى لقاء الذهاب والذي أقيم في روما بهدفين دون رد لصالح ريال مدريد، وهي نفس النتيجة التي كررها مدريد بالعاصمة الإسبانية ليصعد إلى دور نصف النهائي ويتوج باللقب بعد ذلك.

2_ "ليفربول"

خاض صلاح مع ليفربول الإنجليزي، دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي، العام الماضي حيث انتهى لقاء الذهاب لصالح ليفربول بخماسية دون رد، قيل أن ينتهي لقاء العودة بالتعادل السلبي، ويصعد الريدز للأدوار النهايية، حتى خسر المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، مايو الماضي.