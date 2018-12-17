رياضة | مباراة الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم .. مشاهدة مباراة الاهلي في الدوري الآن (شاهد Al Ahly الآن)

سيكون ملعب ستاد السلام الدولي بالقاهرة جاهزاً لاستقبال مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام فريق النجوم مساء يوم الاثنين، وذلك في واحدة من مؤجلات النادي الأهلي بالدوري المصري، وبالتحديد ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري لكرة القدم.

الأهلي الذي يقوده في هذه المواجهة محمد يوسف في آخر مباراة له كمدير فني مؤقت للمارد الأحمر، وقبل تولي لاسارتي مهام الإدارة الفنية للأهلي بعد أن أعلنت إدارة النادي التعاقد معه لعام ونصف من أجل قيادة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويدخل فريق الأهلي المباراة محتلاً المركز الثامن، إذ أن الفريق الأحمر تمكن من حصد 20 نقطة خلال 10 مباريات خاضهم الفريق بالدوري هذا الموسم، ونجح الأهلي في الفوز ست مباريات، وتعادل مرتين، وهٌزم في مثلهما.

أما فريق النجوم الصاعد لأول مرة في تاريخه للدوري المصري الممتاز فقد أبلى بلاءً حسناً حتى الآن في الدوري، وتمكن النجوم من حصد 17 نقطة من الفوز في أربع جولات، وتعادل في خمس، وتلقى الخسارة في سبع مباريات، ليأتي الفريق في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والنجوم

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة الأهلي والنجوم في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء يوم الاثنين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجوم

أما بخصوص النقل التليفزيوني لمباراة الأهلي والنجوم بالدوري المصري، فقد أعلنت قناة نايل سبورت عن نقلها للمباراة على الهواء مباشرة عبر شاشتها بصوت المعلق محمد عفيفي، كما سيتم النقل الحي والمباشر للمباراة عبر قناة أون سبورت.

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