رياضة | ليفربول VS بايرن ميونيخ .. ماذا يفعل الألماني يورجن كلوب أمام العملاق البافاري؟ (أرقام)

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أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الاثنين في مدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضد فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ليفربول صعد إلي دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد حل في المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 11 نقطة، بينما تأهل بايرن ميونيخ لهذا الدور بعد تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

ويقود ليفربول المدرب الألماني "يورجن كلوب" والذي يمتلك تاريخًا طويلًا من المواجهات ضد فريق بايرن ميونيخ ، حيث سبق وواجه "كلوب" خلال قيادته فريقي بوروسيا دورتموند وماينز، الفريق البافاري في 29 مواجهة سابقة، فاز مدرب الريدز الحالي في 9 مباريات، مقابل 16 إنتصارًا للبايرن، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

سجل لاعبو "كلوب" 44 هدفًا في شباك بايرن ميونيخ، بينما استقبلت شباكه 57 هدفًا.

أول مواجهة جمعت "كلوب" ضد بايرن ميونيخ كانت في 27 نوفمبر 2004، وكان وقتها مدربًا لفريق ماينز، وخسر فريقه بنتيجة 4-2، واحتاج بعدها المدرب الألماني 6 سنوات ليحقق فوزه الأول على العملاق البافاري، وكان ذلك في 3 أكتوبر 2010 وقاد بوروسيا دورتموند للفوز بنتيجة 2-0.

أكبر انتصار حققه "كلوب" ضد بايرن ميونيخ، كان خلال قيادته لبوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا 2012، وفاز فريقه بنتيجة 5/2، بينما أكبر هزيمة له كانت مع نفس الفريق وكانت في الدوري الألماني 2009 وخسر 5/1.

آخر مواجهة جمعت مدرب ليفربول مع فريق بايرن ميونيخ الألماني كانت في 28 أبريل 2015 في نصف نهائي كأس ألمانيا، وكان وقتها مدربًا لفريق بوروسيا دورتموند، وفاز بنتيجة 3-1.