شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي: أرسنال «النني» يواجه باتي بوريسوف.. وأولمبياكوس «كوكا» مع دينامو كييف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية، والتي تشهد تواجد ناديا أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني والذي سيواجه فريق باتي بوريسوف الروسي، وأولمبياكوس اليوناني الذي يضم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا والذي سيواجه فريق دينامو كييف الأوكراني.

وكانت قائمة الأندية المتأهلة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي ضمت كل من، باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري، ريد بول سالزبورج النمساوي وسيلتك الأسكتلندي، زينيت سان بطرسبورج الروسي وسلافيا براج التشيكي، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، أرسنال الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، ريال بيتيس الاسباني وأولمبياكوس اليوناني، فياريال الإسباني ورابيد فيينا النمساوي، إنتراخت فرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي، جينك البلجيكي ومالمو السويدي، إشبيلية الإسباني وكروسنودار الروسي، دينامو كييف الأوكراني وستاد رين الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي.

بجانب 8 أندية خرجت من مسابقة دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في دور المجموعات، وهي كلوب بروج البلجيكى، إنتر ميلان الإيطالى، نابولى الإيطالى، جالاتا سراى التركى، بنفيكا البرتغالى، شاختار دونتسيك الأوكرانى، فيكتوريا بلزن التشيكى، فالنسيا الإسبانى.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

فيكتوريا بلزن «التشيك» ضد دينامو زغرب «كرواتيا»

كلوب بروج «بلجيكا» ضد ريد بول سالزبورج «النمسا»

رابيد فيينا «النمسا» ضد إنتر ميلان «إيطاليا»

سلافيا براج «التشيك» ضد جينك «بلجيكا»

كروسنودار «روسيا» ضد بايرن ليفركوزن «ألمانيا»

زيورخ «سويسرا» ضد نابولي «إيطاليا»

مالمو «السويد» ضد تشيلسي «إنجلترا»

شاختار دونستيك «أوكرانيا» ضد إنتراخت فرانكفورت «ألمانيا»

سيلتك «أسكتلندا» ضد فالنسيا «إسبانيا»

ستاد رين «فرنسا» ضد ريال بيتيس «إسبانيا»

أولمبياكوس «اليونان» ضد دينامو كييف «أوكرانيا»

لاتسيو «إيطاليا» ضد إشبيلية «إسبانيا»

فنربخشه «تركيا» ضد زينيت سان بطرسبرج «روسيا»

سبورتنج لشبونة «البرتغال» ضد فيا ريال «إسبانيا»

باتي بوريسوف «روسيا» ضد أرسنال «إنجلترا»

جالاتا سراي «تركيا» ضد بنفيكا «البرتغال»

وتقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 من منافسات الدوري الأوروبي يوم 14 فبراير المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 21 من الشهر ذاته.