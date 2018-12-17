شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: صرف مكافآت فورية بعد تخطي القطن.. ومفاجآت في التعاقدات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن مفاجأة لجماهير الدراويش في التعاقدات الشتوية القادمة وتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين السوبر.

وقال في تصريحات خاصة عقب الفوز على القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا، أن الإدارة لم تقصر في أي دعم فني أو مادي للفريق، مؤكدا أنه جاء ومجلس الإدارة بإرادة الجمعية العمومية ويعتز بثقتها، ولكن اللاعبين الحاليين هم من كانوا في الفريق، وأن أي لاعب رحل عن النادى كان بإرادته وأنه لن يستطيع أن يجبر أحدا على اللعب للنادى، مطالبا الجماهير بالاستمرار في دعم النادى حتى النهاية.

وأكد أن الإدارة قامت بالتعاقد مع أكثر من مدير فنى منذ رحيل «ديسابر» ووفرت الاعتمادات المالية للتعاقدات دون أي مشاكل ولكن تبقى المشكلة في التشكيلة القادرة على ترجمة فكر المدرب.

وقال إن الإدارة استقرت على اختيار المدير الفنى الجديد، سيدومير جانوفيسكى، بعد استعراض السيرة الذاتية له وعدد من المديرين الفنيين، وإنه هو الأفضل ويميل إلى الكرة الهجومية ويتولى مهام مسؤوليته في لقاء العودة أمام القطن الكاميرونى 22 الجاري.

وأعرب عن أمله في أن تساهم لجنة الكرة، التي تم تشكيلها لاختيار وتقييم اللاعبين الجدد والتعاقد معهم، في تصحيح مسار الفريق بالمرحلة القادمة، مؤكدا أن ما أسعده هو قبول الجماهير لأعضاء اللجنة وثقتهم فيها وقدرتهم في اختيار لاعبين يليقون بمستوى طموحات الجماهير.

ونفى رئيس الدراويش وجود أي مشاكل مادية أو تمويلية لشراء أي لاعب تراه اللجنة مناسبا للفريق.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الإدارة صرف مكافآت فورية للاعبين عقب الفوز على القطن الكاميروني.

بينما تقدمت إدارة النادى إلى اتحاد الكرة بطلب لتأجيل مباراة المقاولون العرب بالدوري العام، لإتاحة الفرصة للاعبين للراحة والتركيز في مباراة العودة المقررة 22 الجارى في ظل المعلومات الأولية بصعوبة الحجز للفريق للعودة في فوج واحد بالطيران وعودة الفريق على يومي 25 و26 الجارى.