شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لطارق حامد بمران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة مع كولي أدو محلل الآداء والتأهيل، في ظل البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بعد مشاركته في لقاء أمام القطن التشادي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي انتهى بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يقوم الجهاز الفني بتخصيص وحدات تحليلية للاعبي الفريق لتطوير الآداء في الفترة القادمة.