عاجل.. مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أجريت اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2018/2019، بمشاركة ستة عشر فريقاً هم أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثمانية المتأهلين من دور المجموعات، والتي تقام مبارياته خلال شهري فبراير ومارس القادمين.

وأوقعت القرعة، فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، في مواجهة نارية من العيار الثقيل مع بطل ألمانيا بايرن ميونيخ، وتقام مواجهة الذهاب في معقل "إنفيلد" ملعب ليفربول، في فبراير من العام المقبل 2019.

ويستعرض الخليج 365 مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

مباريات الثلاثاء 12 فبراير: الساعة 10 مساءا

أتليتكو مدريد الإسباني في مواجهة يوفينتوس الإيطالي

شالكة الألماني في مواجهة مانشيستر سيتي الإنجليزي

مباريات الأربعاء 13 فبراير: الساعة 10 مساءا

روما الإيطالي في مواجهة بورتو البرتغالي

أياكس امستردام الهولندي في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

مباريات الثلاثاء 19 فبراير: العاشرة مساءا

توتنهام الإنجليزي في مواجهة دورتموند الألماني

ليون الفرنسي في مواجهة برشلونة الإسباني

مباريات الأربعاء 20 فبراير: العاشرة مساءا

مانشيستر يونايتد الإنجليزي يواجه باريس سان جيرمان

ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني