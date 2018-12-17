يوسف يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجوم

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم أعلن قائمة الفريق التي تخوض اليوم الأثنين مباراة النجوم المؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من:

هشام محمد واسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا ووليد أزارو وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وأحمد علاء وكريم نيدفيد ومروان محسن ومحمد الشناوي وأحمد الشيخ وباسم علي وميدو جابر ومحمد هاني وناصر ماهر وأحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

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