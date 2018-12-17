لاسارتي: التغيير في طريقة اللعب سيكون تدريجيًا.. وسيناسب الكرة المصرية

قال مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيختار طريقة اللعب التي تناسب الكرة المصرية، وأنه سبق له العمل في بلدان كثيرة، وهو الأمر الذي يساعده علي استخدام أكثر من طريقة لعب.

وأضاف لاسارتي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة قائلا: «لابد أن أدرس أولا إمكانيات اللاعبين وبعد ذلك أقرر طريقة اللعب المناسبة، ولكن بشكل عام التغيير في طريقة اللعب سيكون بشكل تدريجي».

وأوضح المدير الفني للأهلي، أنه في أوروبا يستخدمون طريقة اللعب 4-2-3، وفي أمريكا يستخدمون طريقة 4-3-3، ولكنه سيختار الطريقة التي تناسب الكرة المصرية

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