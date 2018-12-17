مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة «جيما»

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة جيما الإثيوبي، مرانًا خفيفًا مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، تتضمّن بعض التدريبات البدنية، ثم أعقبها تدريبات خفيفة بالكرة.

في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين تدريبات بالكرة، تحت إشراف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يذكر أن “يوسف” يعلن عقب انتهاء المران المسائي، اليوم، قائمة الفريق التي تستعد للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء النجوم غدًا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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