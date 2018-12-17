شكرا لقرائتكم الجزائر تساند طلب مصر فى تنظيم كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم خير الدين زطشى عن مساندته لطلب مصر لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال زطشى، فى تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم: " لدى ميل لتفضيل إقامة كأس أمم إفريقيا بمصر بسبب العوامل التقليدية المعروفة كقرب الجغرافيا والمناخ لكن إذا فازت جنوب أفريقيا بشرف التنظيم فسنتعامل مع الموضوع بواقعية ودون تغيير فى الأهداف".

وأكد رئيس الاتحاد الجزائرى لكرة القدم أن منتخب بلاده سيعد برنامج الإعداد الخاص به للبطولة بعد التعرف على هوية البلد الذى سيخلف الكاميرون فى استضافتها.

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على خلافة الكاميرون التى جردها الاتحاد الأفريقى (كاف) من تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا لدواع تنظيمية وأمنية.