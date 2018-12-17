شكرا لقرائتكم مواجهات ساخنة فى الدور الـ32 باليوروباليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقعت قرعة دور الـ 32 في مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، التي أقيمت اليوم بمدينة "نيون" السويسرية عن وقوع أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني في مواجهة باتي بوريسوف البيلاورسي، ولاتسيو الايطالي مع اشبيلية الاسباني، وسبورتنج لشبونة البرتغالي مع فياريال الاسباني، وجالطة سراي التركي مع بنفيكا البرتغالي.



كما أوقعت القرعة تشيلسي الإنجليزي في مواجهة مالمو السويسري، وسيلتك الأسكتلندي مع فالنسيا الاسباني، والإنتر الايطالي مع رابيد فيينا النمساوي، بينما سيلعب أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا مع دينامو كييف الأوكراني.

قائمة الأندية المتأهلة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الاوروبي ضمت كلاً من، باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري، ريد بول سالزبورج النمساوي وسلتيك الاسكتلندي، زينيت سان بطرسبورج الروسي وسلافيا براج التشيكي، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشه التركي، أرسنال الإنجليزي وسبورتينج البرتغالي، ريال بيتيس الاسباني واولمبياكوس اليوناني، فياريال الاسباني ورابيد فيينا النمساوي، اينتراخت فرانكفورت الالماني ولاتسيو الإيطالي، جينك البلجيكي ومالمو السويدي، اشبيلية الاسباني وكراسنودار الروسي، دينامو كييف الاوكراني ورين الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي.

بجانب 8 أندية قادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا وهم أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات، وهي كلوب بروج البلجيكى، إنتر ميلان الإيطالى، نابولى الإيطالى، جالطة سراى التركى، بنفيكا البرتغالى، شاختار دونتسيك الأوكرانى، فيكتوريا بلزن التشيكى، فالنسيا الإسبانى.

وتقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 من منافسات الدوري الاوروبي يوم 14 فبراير المقبل، بينما تقام مباراة الاياب يوم 21 من الشهر ذاته.