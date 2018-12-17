شكرا لقرائتكم الأربعاء.. الداخلية فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، في معسكر مغلق باستاد الدفاع الجوي الأربعاء المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة نظيره وادي دجلة بمسابقة الدوري العام .

وكان الداخلية قد خاض مباراة ودية أمام نظيره كوكاكولا الذي يلعب في دوري المظاليم السبت الماضي، لإعداد وتجهيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة بمسابقة الدوري.

ويخوض الداخلية مباراة وادي دجلة على ملعب بتروسبورت، في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام .

ويحتل الداخلية المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة، وكان الفريق تعادل مع المصرى فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى بهدف لكل فريق فى مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.