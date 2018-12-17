شكرا لقرائتكم صالح جمعة يشتبك مع معلول فى مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نشبت مشادة قوية في مران مستبعدي الأهلي عن مواجهة النجوم بين التونسي علي معلول وصالح جمعة، بسبب ضرب الأخير للدولي التونسي بالكوع، وذلك لاعتراضه على نتيجة التقسيمة في المران.

ودخل الثنائي معلول وصالح في مشادة قوية أمام باقي اللاعبين وعادل مصطفى مدرب الفريق، انتهت بمغادرة على معلول للمران وقام بتغيير ملابسه تمهيدا للرحيل.

وتوجه لاعبو الأهلي برفقة عادل مصطفى لتهدئة معلول، قبل أن يدخل صالح جمعة الذي قام بتقبيل رأس معلول بعد تجاوزه في حقه خلال المران.

ومن المنتظر ان يغرم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة صالح جمعة بعد تجاوزه في حق معلول عقب الاستماع لشهادة عادل مصطفى وباقي اللاعبين، خاصة وان عبد الحفيظ لم يحضر المران لانشغاله بفعاليات مؤتمر تقديم مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق.