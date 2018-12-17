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شكرا لقرائتكم تأجيل مواجهة الأهلي جيما الأثيوبي 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الأهلي خطابا من الاتحاد الافريقي الكاف يؤكدون فيه تأجيل مواجهة جيما الأثيوبي في اياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال افريقيا لمدة 48 ساعة.
كان من المفترض إقامة المباراة يوم الجمعة المقبلة قبل أن تؤجل لمدة 48 ساعة.
كانت مباراة الذهاب بين الأهلي وجيما في برج العرب قد انتهت بفوز الفريق الاحمر بهدفين دون مقابل.
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