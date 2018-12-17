شكرا لقرائتكم اضطرابات أمنية في أثيوبيا وراء تأجيل مباراة الأهلي وجيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن السبب وراء تأجيل مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا لمدة 48 ساعة. وقال مرجان في تصريحات صحفيه :"سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغني بان المباراة تأجلت لتقام يوم الأحد". وأضاف "السبب وراء التأجيل هو بعض الاضطرابات الأمنية في أثيوبيا، ليتم تأجيلها 48 ساعة".

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