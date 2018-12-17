شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرارات الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الميزانية الختامية لعام 2018 خلال الجلسة التى عقدت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية.

وناقش الاجتماع اقتراحات الأعضاء التى عرضت بطلب تعديل اللائحة المالية الموحدة بتفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعمل التصور ثم عرضه على جمعية عمومية غير عادية لاعتماده، وقررت الجمعية العمومية إقامة ندوة ختام العام خلال أقرب وقت لشرح دور اللجنة الأولمبية وأهم الإنجازات التى تحققت فى 2018 وفتح حوار مجتمعي رياضي عن دور اللجنة وطبيعة عملها والحديث عن المواثيق الأولمبية واللوائح الدولية وقانون الرياضة ودعوة جميع الأطراف للمناقشة.

كما قررت الجمعية العمومية للأولمبية اعتماد مكافأة مراقب الحسابات، مناقشة اعتماد مادة الرياضة البدنية مادة أساسية في الجامعات والمدارس ودعوة المختصين لمناقشتها من خلال الأكاديمية الأولمبية بجانب تفعيل وتشكيل لجنة اللاعبين التي يتم تشكيلها حاليا.