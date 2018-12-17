شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى إخطاراً من القطن بخوض مباراة الإياب فى الرابعة عصراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك إخطاراً من القطن التشادى بشأن موعد مباراة الإياب بين الفريقين فى دور الـ32 للكونفدرالية، المقرر لها الأحد المقبل، يفيد بإقامة المباراة فى الثالثة عصرا بتوقيت تشاد، الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد تغلب على القطن التشادى فى لقاء الذهاب بسباعية دون رد فى المباراة التى أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب بتروسبورت بين الفريقين، فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة فجر الخميس المقبل متجهة إلى تشاد استعدادا لخوض مباراة العودة أمام فريق القطن.