شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقترابه من الاتحاد السكندرى.. شاهد ماذا قدم شيكابالا بعيدا عن الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اقترب محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك المعار إلى فريق أبولون سميرنى اليونانى، من الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندرى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد استقراره على فسخ عقد إعارته مع ناديه اليونانى والعودة إلى الدورى المصرى فى شهر يناير المقبل.

سبق للفهد الأسمر أن لعب لستة أندية غير الزمالك، سواء عن طريق الإعارة أو البيع، حقق معها الكثير من الأهداف، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه شيكابالا مع الأندية خارج جدران القلعة البيضاء..



- باوك اليونانى - باوك اليونانى

كانت أولى محطات الفهد الأسمر خارج الزمالك مع فريق باوك سالونيكا اليونانى الذى احترف فيه موسم 2005 – 2006، شارك شيكابالا مع باوك فى 28 مباراة، أحرز 4 أهداف وصنع 8 أهداف.

- الوصل الإماراتى

فى موسم 2012 – 2013، خرج شيكابالا على سبيل الإعارة إلى نادى الوصل الإماراتى، الذى شارك معه فى 13 مباراة، أحرز خلالهم 7 أهداف.

- سبورتينج لشبونة

انضم شيكابالا إلى صفوف نادى سبورتينج لشبونة فى رحلة احترافية غير موفقة لم يشارك فيها سوى فى مباراة واحدة طوال الفترة من 2013 حتى 2015.

- الإسماعيلى

بعد عودة شيكابالا إلى الزمالك من سبورتينج لشبونة خرج فى نفس الموسم 2015 – 2016 للإعارة ضمن صفوف الإسماعيلى، شارك مع الدراويش فى 8 مباريات، أحرز هدفين، صنع 4 أهداف.



- الرائد السعودى - الرائد السعودى

من جديد أُعير الفتى الأسمر إلى صفوف نادى الرائد السعودى موسم 2017 – 2018، شارك شيكابالا مع الرائد فى 24 مباراة، أحرز 10 أهداف، وصنع 5 آخرين.

- أبولون سميرنى

أخيرًا تمت إعارة شيكابالا إلى فريق أبولون سميرنى مطلع الموسم الجارى، شارك شيكابالا مع أبولون فى 11 مباراة، أحرز هدفا وصنع آخر.