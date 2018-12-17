شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعسكر فى الدفاع الجوى استعداداً لوادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الداخلية، تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، معسكرا مغلقا باستاد الدفاع الجوى الأربعاء المقبل، استعداداً لمواجهة وادى دجلة بمسابقة الدورى العام.

وكان الداخلية قد خاض مباراة ودية أمام نظيره كوكاكولا الذى يلعب في دوري المظاليم السبت الماضى، لإعداد وتجهيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة بمسابقة الدوري.

ويخوض الداخلية مباراة وادى دجلة على ملعب بتروسبورت، فى تمام السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل الداخلية المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 17 نقطة، وكان الفريق تعادل مع المصرى فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى بهدف لكل فريق فى مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.