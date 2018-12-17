شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات للمصرى = 4 مدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرت سياسة النادى المصرى فى الموسم الحالى، وبدأ مسئولو النادى اتباع سياسة تغيير المدربين، وشهدت آخر 10 مباريات للفريق، سواء فى الدورى أو أفريقيا، تغيرا فى خريطة المدربين بالنادى البورسعيدى.

على المستوى المحلى تولى 4 مدربين تدريب الفريق خلال 8 مباريات بالدورى، وظهر حسام حسن، وميمى عبدالرازق، ومصطفى يونس، فى آخر 7 مباريات محلية، فضلاً عن الظهور المرتقب لإيهاب جلال مع المصرى فى المباراة المقبلة بالدورى أمام بالإضافة إلى إيهاب جلال.

حسام حسن

ترك حسام حسن تدريب فريق المصرى عقب خسارة الكونفدرالية، وتولى تدريب فريق بيراميدز، وكانت آخر مباراة محلية مع الفريق بالجولة الثامنة من مسابقة الدورى، ويتبقى للفريق مباراتين مؤجلتان بالأسبوعين التاسع والعاشر من المسابقة المحلية.

ميمى عبد الرازق

وبعد رحيل العميد تم التعاقد مع ميمى عبد الرازق الذى تولى قيادة الفريق ومعه مصطفى يونس مديرا للكرة، خلال الجولات الـ 12 و 13 و 14 و 15، فتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة فهاجمته الجماهير وتم الإطاحة به بعد الخسارة من حرس الحدود بثلاثية.

مصطفى يونس

تولى مصطفى يونس القيادة الفنية للفريق بعد إقالة عبد الرازق، وقاد الفريق خلال 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى أخرى، وخسر مباراتين، فتم الاستعانة بإيهاب جلال مديرا فنيا للفريق لانتشال الفريق من كبوته، بعدما كان ينافس على البطولات.

إيهاب جلال

وقع إيهاب جلال على عقود تدريب المصرى خلفا لمصطفى يونس ليقود الفريق فى المباراة المقبلة أمام ساليتاس بالكونفدرالية، والجونة بالدورى، حيث كان يتولى تدريب أهلى طرابلس، وفور حضوره إلى القاهرة تولى تدريب الفريق البورسعيدى مع دفع الشرط الجزائى للفريق الليبى.