شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى أنجولا تمنح جيرالدو لاعب الأهلى الجديد تأشيرة دخول البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت السفارة المصرية فى العاصمة الأنجولية لواندا، صباح اليوم، تأشيرة الدخول إلى اللاعب الأنجولى جيرالدو سيلفا الذى وقع عقود انتقاله إلى النادى الأهلى مؤخرا بعد صفقة أبرمها النادى مع نادى أول أغسطس الأنجولى، وكان بصحبته لاعب النادى الأهلى السابق جيلبرتو، بالإضافة إلى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى.

وأكدت السفارة المصرية فى أنجولا أنه كان فى استقبال وفد النادى الأهلى قنصل مصر فى أنجولا أبو بكر الأشرفى.

وقال السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى أنجولا، إن السفارة تهتم بدعم التبادل الرياضى والثقافى بين الأندية المصرية والأنجولية، بما يعكس الروح الإيجابية التى تجمع الشعبين المصرى والأنجولى.



جيرالدو لاعب الأهلى الجديد وعدلى القيعى وقنصل مصر فى أنجولا واللاعب جيلبرتو

ويٌعد الأنجولى جيرالدو دا سيلفا لاعب الأهلى الجديد ثالث الصفقات التى أبرمها الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما تم التعاقد مع الثنائى محمد محمود ومحمود وحيد .

ولن يستطيع جيرالدو المشاركة مع الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا العام الحالى، نظرا لمشاركته مع أول أغسطس فى الدور التمهيدى للبطولة أمام بطل الكونغو.

وكلفت صفقة انتقال جيرالدو للأهلى ما يقارب المليون دولار لصالح ناديه، بخلاف ما يحصل عليه اللاعب من الإدارة الحمراء.