شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل الجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية المصرية، بعدما اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بحضور 28 رئيس اتحاد وممثلا عن الاتحادات.

حصل ”الخليج 365” على نسخة من جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وعلى رأسها مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بشرط تقديمها كتابياً إلى أمين عام اللجنة، يعقد الاجتماع فى مقر اللجنة الأولمبية بمجمع إستاد القاهرة، لمناقشة الحساب الختامى والميزانية، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات.

وتتمثل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من 28 اتحاد رياضي بعد إستبعاد اتحاد التنس لصدور حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل مجلس إدارته ويكتمل النصاب بحضور 50% + 1 من الأعضاء.