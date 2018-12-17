شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة وكردى ومجاهد فى اجتماع حسم البلد المستضيف لأمم أفريقيا وجائزة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومعه كرم كردى وأحمد مجاهد عضوا المجلس، إلى السنغال لحضور حفل جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا، والتى ينافس عليها المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، وحفل اختيار الدولة المنظمة لأمم أفريقيا 2019 التى يتنافس عليها مصر وجنوب أفريقيا بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

ومن المقرر أن يقام حفل أفضل لاعب فى أفريقيا يوم 8 يناير، وحفل حسم الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا يوم 9 من نفس الشهر بالسنغال.

ويحضر أبو ريدة بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى، بينما يحضر كردى بصفته ممثلا عن اتحاد الكرة، ومجاهد بصفته عضوا فى لجنة الكاف المنظمة لبطولات أمم أفريقيا.