شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق لاسارتى على منافسة الأهلى فى بطولة أفريقيا والإصابات والصفقات؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الجديد للفريق للأهلى أنه يعلم جيداً حجم المسئولية الملقاة عليه بعدما وقع عقود تدريب الأهلى، خاصة أنها المرة الأولى التى يعمل فيها فى أفريقيا.

أضاف لاسارتى فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام داخل مقر النادى بالجزيرة أن أول تجربة دائماً ما تشهد العديد من الأهداف وأهمها بالطبع الفوز، خاصة إذا كان يتولى تدريب فريق كبير بحجم الأهلى، وشدد لاسارتى على أنه جاهز لحصد البطولات رغم قوة المشاركات فى أفريقيا، موضحاً أنه لن يترك الفرصة بعدما بدأ تجربة جديدة فى القارة الأفريقية.

ورداً على سؤال بشأن الصعود لكأس العالم للأندية بمناسبة مرور 12 سنة تقريباً على فوز الاهلى ببرونزية مونديال الأندية قال لاساراتي: الوعود تبقى وعود لكنى أعد بالعمل والاجتهاد والتركيز مع الأهلى من أجل إسعاد الجماهير دائماً.