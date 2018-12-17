اخبار الرياضه

كيف علق لاسارتى على منافسة الأهلى فى بطولة أفريقيا والإصابات والصفقات؟

0 نشر
0 0

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق لاسارتى على منافسة الأهلى فى بطولة أفريقيا والإصابات والصفقات؟ والان مع تفاصيل الخبر


القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أكد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الجديد للفريق للأهلى أنه يعلم جيداً حجم المسئولية الملقاة عليه بعدما وقع عقود تدريب الأهلى، خاصة أنها المرة الأولى التى يعمل فيها فى أفريقيا.

 

أضاف لاسارتى فى مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام داخل مقر النادى بالجزيرة أن أول تجربة دائماً ما تشهد العديد من الأهداف وأهمها بالطبع الفوز، خاصة إذا كان يتولى تدريب فريق كبير بحجم الأهلى، وشدد لاسارتى على أنه جاهز لحصد البطولات رغم قوة المشاركات فى أفريقيا، موضحاً أنه لن يترك الفرصة بعدما بدأ تجربة جديدة فى القارة الأفريقية.

 

ورداً على سؤال بشأن الصعود لكأس العالم للأندية بمناسبة مرور 12 سنة تقريباً على فوز الاهلى ببرونزية مونديال الأندية قال لاساراتي: الوعود تبقى وعود لكنى أعد بالعمل والاجتهاد والتركيز مع الأهلى من أجل إسعاد الجماهير دائماً.

 

فيما أكد الأوروجويانى مارتين لاسارتي  أنه شاهد  أداء الفريق فى 6 مباريات ومنها مباريات كان الفريق فيها جيدا ومباريات أخرى كان يحتاج لتحسين الأداء، متابعا أنه سيكون له  دور فى اختيار اللاعبين الجدد للأهلي  خلال الميركاتو الشتوى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وإدارة النادي وفيما يخص رحيل اللاعبين عن الفريق قال أن الكرة مثل الحياة وأهم شئ اتخاذ القرار المناسب للفريق.

 

وحول كمية الإصابات بالأهلى قال لاسارتى أن الإدارة تحدثت معه حول المصابين وهذا أمر يقلقه وسيرى كيف يختار الخطط المناسبة لتفادى مثل هذه المشكلة وعدم الوقوع فيها فى المستقبل من خلال الإعداد المميز.

 

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق لاسارتى على منافسة الأهلى فى بطولة أفريقيا والإصابات والصفقات؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2018 © -
الرجوع الى الاعلى