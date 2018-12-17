شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية اللجنة الأوليمبية بحضور 28 اتحادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية المصرية بعد حضور 28 رئيس اتحاد وممثلاً عن الاتحادات، يعقد الاجتماع فى مقر اللجنة الأولمبية بمجمع استاد القاهرة لمناقشة الحساب الختامى والميزانية وتحديد مكافأة مراقب الحسابات.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اللجنة الأوليمبية بحضور 28 اتحاد وتتمثل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من 28 اتحاد رياضي بعد إستبعاد اتحاد التنس لصدور حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل مجلس إدارته ويكتمل النصاب بحضور 50% + 1 من الأعضاء.

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اللجنة الأوليمبية بحضور 28 اتحاد

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اللجنة الأوليمبية بحضور 28 اتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية اللجنة الأوليمبية بحضور 28 اتحادا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .