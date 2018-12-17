شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي فى دوري أبطال أفريقيا 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى مسئولو الأهلي خطاباً من الاتحاد الأفريقي الكاف يؤكدون فيه تأجيل مواجهة جيما الإثيوبي فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا لمدة 48 ساعة.

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل قبل أن تؤجل لمدة 48 ساعة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وجيما فى برج العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل.