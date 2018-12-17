عبد الحفيظ يهدى "قميص" الأهلي للمدرب الجديد مارتن لاسارتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، "قميص" النادى الأهلي للأورجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للفريق، فى ختام المؤتمر الصحفى الذى انتهى منذ قليل لتقديم المدرب الجديد للفريق، وحمل القميص رقم 5 ، وهو الرقم المُفضل للمدرب الجديد للأهلي.

قدم الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى الجديد للفريق للأهلى، الشكر للحضور فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بمقر القلعة الحمراء، قائلا، "اخترت الأهلى لأنه نادٍ عظيم ومن أعظم الأندية الموجودة فى المنطقة، وأهدافه عظيمة"، مبدياً إعجابه بسياسة الأهلى لأنه ينافس على البطولات، قائلا، "أعيش الكرة بشغف وحضرت لمصر من أجل التتويج بالبطولات والفوز".

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