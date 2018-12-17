مدرب الأهلى الجديد فى أول مؤتمر صحفى: اخترت أعظم نادٍ وحضرت إلى القاهرة للتتويج بالبطولات.. مارتن لاسارتي: محظوظ باكتشاف سواريز وجريزمان و"4-2-3-1" طريقتى المفضلة.. وعبد الحفيظ يهديه قميص النادى.. فيديو وصور

كتب - فتحى الشافعى - محمد عراقى

قدم النادى الأهلى المدير الفنى الجديد للفريق الأوروجويانى مارتن لاسارتى فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم بقلعة الجزيرة، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة، ويرصد "اليوم السابع" أبرز التصريحات والأحداث التى شهدها المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم المدرب الجديد للفريق الأحمر الذى سيبدأ مهمته بشكل رسمى فى قيادة الفريق يوم 27 ديسمبر الجارى.

مارتن لاسارتى: اخترت الأهلى أعظم نادٍ وحضرت للفوز بالبطولات

وأبدى المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى إعجابه بسياسة الأهلى لأنه ينافس على البطولات، قائلا، "أعيش الكرة بشغف...