أسفرت قرعة دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا التي أقيمت اليوم، الاثنين، بمدينة "نيون" السويسرية، عن مواجهة ليون الفرنسى مع برشلونة الإسبانى، روما الإيطالى مع بورتو البرتغالى، وليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألمانى.

وتنص لوائح قرعة الدور ثمن النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، على لقاء الفرق أصحاب المراكز الأولى فى المجموعات الثمانية أصحاب المراكز الثانية، ولا يمكن للفرق التى التقت فى دور المجموعات أن تلتقى فى دور الـ16، بجانب عدم وقوع فريقين من نفس البلد بمواجهة...

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال أوروبا تضع ليفربول فى مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة مع ليون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .