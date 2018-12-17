بالمواعيد.. مواجهتي صلاح أمام بايرن.. ومباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا. وأُجريت قرعة دور الـ16 بدوري الأبطال، في وقت سابق من صباح الاثنين، وأسفرت عن مواجهات نارية. وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح وبايرن ميونخ الألماني. وتلعب مباريات الذهاب على ملعب فرق الوصافة، بينما تلعب مباريات الإياب على ملعب أصحاب المراكز الأولى. ويحتضن ملعب "الآنفيلد" معقل ليفربول مباراة الذهاب في يوم 19 فبراير القادم، بينما يلعب بايرن ميونخ على ملعبه "أليانز أرينا" في يوم 13 مارس 2019. وجاءت مواعيد المواجهات دور الـ16 كالتالي: مباريات الذهاب: 12 فبراير مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان روما - بورتو 13 فبراير توتنهام هوتسبر - بروسيا دورتموند أياكس - ريال مدريد 19 فبراير ليون - برشلونة ليفربول - بايرن ميونخ 20 فبراير شالكة - مانشستر سيتي أتليتكو مدريد - يوفنتوس مباريات الإياب: 5 مارس بروسيا دورتموند - توتنهام هوتسبر ريال مدريد - أياكس 6 مارس باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد بورتو - روما 12 مارس مانشستر سيتي - شالكه يوفنتوس - أتليتكو مدريد 13 مارس برشلونة - ليون بايرن ميونخ - ليفربول

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