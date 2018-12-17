تحديد موعد مباراة الإياب بين جيما الإثيوبي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تلقى النادي الأهلي خطابا بتحديد موعد مباراة جيما ابا جيفار الإثيوبي، بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

واختار الجانب الإثيوبي إقامة المباراة يوم الأحد 23 ديسمبر، حيث وضع الكاف موعدا مبدئيا بإقامة المباراة أحد أيام 21، أو 22، أو 33 ديسمبر.

واستطاع الأهلي الفوز ذهابا بهدفين نظيفين أحرزهما ناصر ماهر، ومروان محسن، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب.

ويلتقي الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، أمام النجوم، قبل الاستعداد للسفر إلى إثيوبيا لخوض مباراة الإياب.